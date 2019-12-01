В Минске на 19-м этаже строящегося дома обрушилось перекрытие

Около 19:00 во время заливки бетона в строящемся доме обрушились опалубка с жидким бетоном (около 80 куб. м) и плита перекрытия 19-го этажа на общей площади 400 кв. м. Во время работ на 20-м этаже находились два бетонщика, они не пострадали. Эвакуация не проводилась. В результате падения строительных конструкций повреждены две легковушки - "пежо 607" и "Опель-Астра". Они находились в 20 метрах от объекта.



Причина происшествия устанавливается. Строительно-монтажные работы приостановлены до выяснения обстоятельств.



