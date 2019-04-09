В Минске на проспекте Независимости столкнулись автобус и маршрутное такси

Травмы получили два пассажира автобуса, они доставлены в больницу скорой помощи. Известно, что автобус двигался в первой полосе со стороны улицы Сурганова в направлении Петруся Бровки. Во время перестроения водитель маршрутного такси не пропустил автобус и совершил ДТП.

