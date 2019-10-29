В Минске на улице Артема на пожаре эвакуировали трех человек

Возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Артема на первом этаже. Когда спасатели прибыли на место, выяснили, что горит имущество в одной из квартир. Хозяина по штурмовой лестнице вывели на улицу. Бригада скорой помощи доставила его в больницу с предварительным диагнозом "ожоги тела 1 и 3 степени". Из соседней квартиры сотрудники МЧС эвакуировали двоих детей и еще взрослого человека. Причина возгорания выясняется.