Крупное ДТП в Минске. На улице Московской разбиты четыре автомобиля. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГАИ Октябрьского района столицы.

По предварительной версии, автомобиль БМВ двигался в сторону проспекта Независимости, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя автомобилями. На месте продолжают работу сотрудники дорожной милиции.