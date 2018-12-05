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В Минске на улице Московской разбиты четыре автомобиля, есть пострадавшие

Крупное ДТП в Минске. На улице Московской разбиты четыре автомобиля. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГАИ Октябрьского района столицы.

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По предварительной версии, автомобиль БМВ двигался в сторону проспекта Независимости, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя автомобилями. На месте продолжают работу сотрудники дорожной милиции.


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