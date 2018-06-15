В Минске на улице Панченко опрокинулся МАЗ

Водитель не справился с управлением во время поворота на улицу Федорова. Выбрал неправильную скорость и не учел важное обстоятельство - грузовик перевозил 8-тонную железобетонную конструкцию. Из-за нее машина и опрокинулась на левый бок. Поднимали грузовик с проезжей части два крана. У водителя незначительные травмы.