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В Минске проходит слушание по делу Александра Коржича
22 военнослужащих признаны потерпевшими, и это не полный список пострадавших во время службы. Минский областной суд в выездном судебном заседании в здании Московского района начал судебное разбирательство уголовного дела по факту смерти Александра Коржича. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Важевич.
Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". На процессе присутствуют мама и бабушка погибшего солдата. Также сегодня в суд явились 22 военнослужащих, но это неполное число потерпевших. Остальные будут вызваны на процесс позже. Обвиняемым по делу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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