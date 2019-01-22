В Минске начался суд над бывшим главным патологоанатомом Минздрава

Экс-начальника Минского городского клинического патологоанатомического бюро обвиняют в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. С июня он находится под стражей, тогда его задержали с поличным на рабочем месте. Следствие установило, что с января 2002 года по 2018 обвиняемый регулярно брал деньги за благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию, в частности, от предпринимателей за возможность поставлять ритуальные товары вторговый объект на территории бюро. Также ежемесячно он получал не менее 10 % заработка санитаров, трудоустроенных у него в организации.