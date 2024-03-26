В Минске педофил обманом проник в квартиру и напал на школьницу с ножом

В Минске задержали педофила, который обманом проник в квартиру и, угрожая школьнице ножом, совершил преступление, после чего скрылся, пишет БЕЛТА.



В столичную милицию обратилась минчанка, которая рассказала, что в ее отсутствие на ее малолетнюю дочь в квартире напал неизвестный мужчина. Оперативники в сфере нравов и уголовного розыска при силовой поддержке специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД по горячим следам задержали 23-летнего подозреваемого - жителя Червенского района.



Правоохранители выяснили, что мужчина заприметил девочку в автобусе. Проследив за школьницей, неизвестный зашел за ней в подъезд и поднялся на этаж, где попросил пустить его в квартиру в уборную. Проникнув в жилище, мужчина достал нож и под угрозой его применения совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. После этого преступник скрылся.



Известно, что педофил трудоустроен рабочим в столичной организации, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Проверяется его причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Следователь возбудил уголовное дело.