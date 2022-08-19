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В Минске перевернулся грузовик

В Минске перевернулся грузовик

На пересечении Партизанского проспекта и улицы Радиальной произошла авария с участием грузового автомобиля, пишет БелТА.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска и МЧС, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию и быть предельно внимательными.

Фото:pixabay.com

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