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В Минске по улице Фабричной провалился асфальт

В итоге на пешеходной зоне образовалась рытвина глубиной в несколько метров. Одна из возможных причин обрушения грунта - повреждения подземного ливневого коллектора. Сейчас на месте работают специалисты Минского водоканала, чтобы выяснить точную причину провала. Известно, что реконструкция коллектора запланирована на начало 2019 года. Проект прошел экспертизу. 

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