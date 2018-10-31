В Минске по улице Фабричной провалился асфальт

В итоге на пешеходной зоне образовалась рытвина глубиной в несколько метров. Одна из возможных причин обрушения грунта - повреждения подземного ливневого коллектора. Сейчас на месте работают специалисты Минского водоканала, чтобы выяснить точную причину провала. Известно, что реконструкция коллектора запланирована на начало 2019 года. Проект прошел экспертизу.