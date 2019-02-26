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В Минске под колеса авто попала 13-летняя девочка
Она переходила дорогу не по пешеходному переходу. Автомобиль "рено" двигался с бока Романовской Слободы и поворачивал на Немигу. В этот момент школьница решила перейти дорогу. Как итог - травма легкой степени тяжести.
Пешеходные переходы, зоны у школ и детских садиков были под пристальным вниманием сотрудников ГАИ в течение двух недель. Во время акции "Сделаем дорогу безопасной" проводилась проверка на знание правил дорожного движения. За прошедший год только в Минске произошло 64 ДТП с участием детей. 67 человек получили травмы разной степени тяжести. А за последние два месяца под колеса авто попали пять детей. Водителям следует помнить, что маленькие пешеходы - непредсказуемые участники дорожного движения.
О чрезвычайных происшествиях читайте в рубрикеЧП.
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