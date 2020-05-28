3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Минске предотвратили попытку суицида
На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и скорой помощи беседовали с человеком.
Спустя час мужчина сам спустился с крыши. Всё хорошо.
фото: МЧС Минска
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все