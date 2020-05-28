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В Минске предотвратили попытку суицида

В Минске предотвратили попытку суицида

На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и скорой помощи беседовали с человеком.

Спустя час мужчина сам спустился с крыши. Всё хорошо.

фото: МЧС Минска
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