В Минске предотвратили попытку суицида

На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и скорой помощи беседовали с человеком.



Спустя час мужчина сам спустился с крыши. Всё хорошо.



фото: МЧС Минска

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