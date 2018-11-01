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В Минске с поличным задержали совладельца столичных баров

Сегодня утром стало известно о задержании совладельца двух столичных баров. Эту информацию нам официально подтвердили в Следственном комитете. 32-летнего мужчину подозревают в торговле наркотиками. У него изъяли около ста граммов мефедрона. Как сообщают в ГУВД, взяли мужчину фактически с поличным - в тот момент он пытался положить товар в так называемый схрон. При этом подозреваемый пытался избавиться от улик и выбросить сверток. Затем милиции удалось выяснить места еще 27 закладок. Химическая экспертиза подтвердила, что порошок белого цвета содержит особо опасное психотропное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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