В Минске с поличным задержали совладельца столичных баров

Сегодня утром стало известно о задержании совладельца двух столичных баров. Эту информацию нам официально подтвердили в Следственном комитете. 32-летнего мужчину подозревают в торговле наркотиками. У него изъяли около ста граммов мефедрона. Как сообщают в ГУВД, взяли мужчину фактически с поличным - в тот момент он пытался положить товар в так называемый схрон. При этом подозреваемый пытался избавиться от улик и выбросить сверток. Затем милиции удалось выяснить места еще 27 закладок. Химическая экспертиза подтвердила, что порошок белого цвета содержит особо опасное психотропное вещество.