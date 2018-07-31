ЧПЗона X

В Минске сегодня горел грузовой автомобиль

Происшествие произошло у станции метро "Пушкинская". Водитель успел выпрыгнуть из пылающего авто. На место прибыли пожарные службы, они оперативно потушили возгорание. Однако кабина выгорела практически полностью. Пострадавших нет. Проводится проверка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все