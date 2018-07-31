В Минске сегодня горел грузовой автомобиль

Происшествие произошло у станции метро "Пушкинская". Водитель успел выпрыгнуть из пылающего авто. На место прибыли пожарные службы, они оперативно потушили возгорание. Однако кабина выгорела практически полностью. Пострадавших нет. Проводится проверка.