В Минске смена погоды привела к многочисленным мелким ДТП

На проспекте Победителей столкнулись автобус и две легковые машины. Renault двигалось по третьей полосе, Mercedes - по второй, неудачный маневр привел к столкновению. В результате Renault врезалось в городской автобус, стоящий на остановке. Никто из пассажиров не пострадал. Водитель Mercedes получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Сотрудники ГАИ советуют учитывать погодные условия, сохранять большую дистанцию во время движения по мокрому асфальту.