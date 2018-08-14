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В Минске столкнулись автобус № 57 и легковушка

Два человека пострадали в аварии, что произошла сегодня утром в столице. Столкнулись автобус 57-го маршрута и легковушка на пересечении улиц Семашко и Железнодорожной. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Они получили черепно-мозговые травмы. Обстоятельства выясняются.

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