В Минске столкнулись автобус № 57 и легковушка

Два человека пострадали в аварии, что произошла сегодня утром в столице. Столкнулись автобус 57-го маршрута и легковушка на пересечении улиц Семашко и Железнодорожной. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Они получили черепно-мозговые травмы. Обстоятельства выясняются.