В Минске столкнулись трамвай и грузовик

Водитель грузовика двигался со стороны проспекта Независимости в направлении Румянцева. Во время разворота столкнулся с трамваем, который имел преимущество в движении. Тем самым мужчина вынудил водителя трамвая обратиться к срочному торможению, создав аварийную ситуацию.