В Минске столкнулись троллейбус и каршеринговый автомобиль

В районе улицы Чкалова каршеринговый автомобиль после полуночи врезался в троллейбус, пострадали люди. В это время общественный транспорт направлялся в парк. Поэтому в салоне пассажиров не было. А вот в легковушке ехали пятеро. Водителя и двоих пассажиров спасателям пришлось доставать с помощью спецоборудования. Всех доставили в больницу с различными травмами. Водитель троллейбуса не пострадал.