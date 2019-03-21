В Минске школьники бросали камни на железнодорожные пути. Подростки задержаны

В Минске задержаны трое школьников за опасную выходку - они бросали камни на железнодорожные пути. Проводится проверка. В преддверии школьных каникул детям и подросткам еще раз напомнили о правилах поведения и недопустимых действиях у железной дороги - таких, как переход путей в неположенном месте, использование наушников, запрыгивание на подножки движущегося поезда или попытки прокатиться на крыше состава.



Соблюдение правил безопасности актуально не только для детей, но и взрослых. Так, вчера в Зельве товарный поезд насмерть сбил мужчину. Обстоятельства сейчас устанавливаются. Отметим, с начала года милиция зафиксировали 23 несчастных случая на железной дороге. Погибли 17 человек, 6 травмированы.