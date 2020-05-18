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В Минске ветром снесло каркас остановочного пункта

На улице Брестской ветром снесло металлический каркас остановочного пункта. В этот момент как раз подъезжал троллейбус. В результате экстренного торможения травмирована женщина-пассажир.

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