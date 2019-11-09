В Минске водитель автомобиля совершил наезд на мужчину и женщину

Сегодня вечером в направлении метро "Каменная горка" в 100 м до перекрестка Лобанка и Одинцова водитель легкового автомобиля VW Polo, не заметив красный сигнал светофора, совершил наезд на мужчину и женщину приблизительно 50-60 лет. Водитель сразу же вызвал скорую помощь. С травмами головы и ушибами различной степени тяжести пешеходы доставлены в больницу.



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