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В Минске водитель сбил пешехода на тротуаре

В Минске водитель "пежо" после разгрузки товара двигался задним ходом и сбил пешехода на тротуаре. С травмами различной степени тяжести пострадавший доставлен в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

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