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В Минске водитель МАЗа наехал на женщину

Пешеход под колесами грузового автомобиля. Авария произошла сегодня в Минске на улице Кижеватова. Водитель МАЗа начал движение на зеленый сигнал светофора и наехал на женщину. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал. В результате женщина получила травмы, ее госпитализировали. Проводится проверка.

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