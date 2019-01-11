В Минске вынесен приговор участникам вечеринки, где от передозировки погибла 19-летняя студентка

Суд Первомайского района Минска вынес приговор участникам вечеринки, где от передозировки погибла 19-летняя студентка. Все 7 фигурантов признаны виновными в незаконном хранении психотропов. Двое приговорены к ограничению свободы на 2 и 3 года. Остальным - 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения. Трагедия случилась летом. По словам экспертов, смерть наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом.