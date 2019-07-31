В Минске задержали БМВ с 12-ю пассажирами

Совсем нестандартное число пассажиров оказалось в легковушке, задержанной Госавтоинспекцией Минска. Нарушителей преследовали. В конечном итоге водитель БМВ врезался в припаркованный грузовик. Какого же было удивление сотрудников, когда из машины вышли целых 12 человек. Причем 4 из них ехали в багажнике. Водитель не имел удостоверения, в его крови обнаружено почти 1,5 промилле алкоголя.