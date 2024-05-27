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В Минске задержали двух педофилов
В Минске задержали двух педофилов, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.
В рамках специальной программы "Детство без насилия", которую проводит столичная милиция, оперативники в сфере нравов задержали 39-летнего минчанина, совершившего действия сексуального характера в отношении малолетней.
"Установлено, что фигурант познакомился с 13-летней школьницей в тематической группе мессенджера. Достоверно зная возраст девочки, он вел с ней интимную переписку и присылал свои откровенные фотографии. После настоял на встрече и в подъезде жилого дома совершил действия сексуального характера", - отметили в пресс-службе МВД.
Также за подобные деяния сотрудниками милиции задержан 36-летний житель столицы. Мужчина совратил несовершеннолетнюю школьницу, с которой познакомился в социальной сети.
Следователями возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
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