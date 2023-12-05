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В Минске задержан 24-летний парень, совративший 13-летнюю школьницу

В Минске задержан 24-летний парень, совративший 13-летнюю школьницу

Столичные оперативникис помощью интернет-разведки выявили 24-летнего минчанина, который совратил 13-летнюю школьницу. Подозреваемого задержали, пишет БЕЛТА.

Молодой человек в соцсети познакомился с девочкой и вступил с ней в интимную переписку. Зная о возрасте собеседницы, молодой человек отправлял ей свои откровенные фотографии и склонял высылать в ответ аналогичные. Кроме того, задержанный неоднократно приглашал школьницу к себе домой, где склонял к интимной близости и совершал развратные действия.

Следователи возбудили уголовное дело за половую связь с заведомо малолетней и совершение развратных действий в отношении нее.

Фото:pixabay.com

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