В Минске задержан 24-летний парень, совративший 13-летнюю школьницу

Молодой человек в соцсети познакомился с девочкой и вступил с ней в интимную переписку. Зная о возрасте собеседницы, молодой человек отправлял ей свои откровенные фотографии и склонял высылать в ответ аналогичные. Кроме того, задержанный неоднократно приглашал школьницу к себе домой, где склонял к интимной близости и совершал развратные действия.