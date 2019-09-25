В Минске задержаны повара, которые распространяли психотропы

В Минске сотрудники наркоконтроля задержали наркодилеров с запрещенными веществами. У одного из фигурантов, 24-летнего повара, при себе оперативники нашли около 3 граммов гашиша. А у его старшего коллеги, 32-летнего мужчины, при себе была доза особо опасного психотропа экстази. Во время осмотра квартиры последнего милиционеры нашли компьютер с адресами тайников-закладок. В одном из таких мест в Минском районе оперативники нашли 100 таблеток психотропного вещества. Сам задержанный рассказал, что покупал зелье в интернет-магазине. Сейчас правоохранители устанавливают канал поставки наркотиков, а также круг тех, кто причастен к обороту психотропа. Материалы дела переданы в СК.