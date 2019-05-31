В Минском районе рейсовый автобус попал в кювет

Травмы получили три человека. Автобус двигался по маршруту Карастояновой - Бровки, через встречную полосу съехал вниз с дороги и остановился. По словам водителя, у машины заклинило руль. На момент аварии в салоне находились 10 пассажиров, троих доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.



