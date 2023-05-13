3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Минском районе задержали наркокурьера с десятками тысяч(!) доз психотропа
Оперативники наркоконтроля Витебщины задержали в Минском районе ранее судимого 30-летнего жителя Бобруйска, пишет БЕЛТА.
Как удалось установить, задержанный несколько месяцев был оптовым наркокурьером интернет-магазина. При мужчине и в тайниках на территории Минской области обнаружен и изъят 21 кг особо опасного психотропа - альфа-PVP.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается причастность фигуранта к иным фактам преступной деятельности.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов