ЧПЗона X

В Минском районе задержали наркокурьера с десятками тысяч(!) доз психотропа

В Минском районе задержали наркокурьера с десятками тысяч(!) доз психотропа

Оперативники наркоконтроля Витебщины задержали в Минском районе ранее судимого 30-летнего жителя Бобруйска, пишет БЕЛТА.

Как удалось установить, задержанный несколько месяцев был оптовым наркокурьером интернет-магазина. При мужчине и в тайниках на территории Минской области обнаружен и изъят 21 кг особо опасного психотропа - альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается причастность фигуранта к иным фактам преступной деятельности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все