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В Минской области в ДТП пострадали три школьника
Накануне на трассе Брест - Минск у деревни Волма авто Renault столкнулось с Chrysler, что двигался в попутном направлении. Машина опрокинулась в кювет. В результате маленькая пассажирка Chrysler получила травмы разной степени тяжести и сейчас находится в больнице. 9-летняя девочка на заднем сидении была пристегнута ремнями безопасности, но специальное автокресло отсутствовало.
В Молодечно автомобилист сбил 9-летнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Великий Гостинец. Мальчик неожиданно выехал на проезжую часть из-за здания электрощитовой и попал под колеса Peugeot. С закрытой черепно-мозговой травмой школьник госпитализирован.
С такими же травмами в больнице Узды находится 14-летняя девочка. Школьницу сбил Volkswagen, когда та вечером пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу. Фликером девочка не была обозначена. По всем трем происшествиям ведется следствие.
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