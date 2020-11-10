В Могилеве перевернулась фура

Серьезное ДТП в Могилеве. Водитель фуры накануне вечером не рассчитал скорость в городе и машина перевернулась. На место аварии прибыли скорая помощь и спасатели. Пожарные залили пеной территорию, на которой разлилось топливо. Информация о состоянии водителя уточняется.