Погода осложняет и дорожную ситуацию. Не все водители учитывают это обстоятельство. В Молодечненском районе сразу в двух ДТП пострадали дети. В первом случае водитель Suzuki на 2-м километре автодороги Лебедево - Крево неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с Mercedes. В результате сама женщина и ее 10-летний сын с травмами госпитализированы. Известно, что ребенок не был пристегнут ремнями безопасности. Аналогичная ситуация сложилась и во время второго ДТП на автодороге Олехновичи - Радошковичи. Пострадал ребенок 5 месяцев, который находился на заднем сидении авто на руках матери. С серьезными травмами его госпитализировали.