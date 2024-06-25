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В Молодечненском районе столкнулись легковушка и маршрутка - есть пострадавшие
В Молодечненском районе столкнулись легковушка и маршрутка - не обошлось без пострадавших. Авария произошла утром 25 июня.
По предварительной информации, 62-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в маршрутное такси. Двоих пассажиров микроавтобуса доставили в больницу для осмотра, остальным оказали помощь на месте.
Детали ДТП выясняются.
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