В Мозыре пенсионер открывал банку шлифмашинкой и получил ожоги

В Мозыре пенсионер открывал банку шлифовальноймашинкой и получил ожоги. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на областное управлении МЧС.

Вечером 31 июля пенсионер 1950 года рождения на своем дачном участке при помощи угловой шлифмашинки попытался открыть алюминиевую банку. "Произошла вспышка газовоздушной смеси и на нем загорелась одежда. Мужчина самостоятельно потушил одежду и обратился за помощью в учреждение здравоохранения", - рассказали в областном управлении.