В Мозыре задержаны распространители листовок с личными данными милиционеров

Инициатором создания буклетов стала 36-летняя жительница района. Как сообщает МВД, информацию о правоохранителях женщина собирала в протестных чатах. Таким образом, о 29 силовиках ей удалось добыть сведения, которые она обобщила и подготовила макет листовки. А уже 19-летняя девушка распечатала флайеры для реализации. Милиционеры задержали двоих мужчин, которые планировали расклеить листовки ночью. В ходе обысков изъято 350 буклетов, а также оргтехника.