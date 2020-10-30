В МВД сообщили о задержании администратора телеграм-канала "Водители 97"

Этот чат провоцировал людей к массовым беспорядкам. Задержанной оказалась 28-летняя жительница Минска. По сообщению правоохранителей, по предварительному сговору с иными лицами, женщина размещала в мессенджере в открытом доступе призывы к совершению актов терроризма и диверсий, а также иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Установлено, что задержанная и иные лица публично размещали и распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке автодорог, выводу из строя средств уличного наблюдения и регулирования дорожного движения, участию в протестных маршах и иных несанкционированных массовых мероприятиях, участию в так называемых забастовках, остановке производственного процесса на госпредприятиях. Вашему вниманию - аудиозапись телефонного разговора администратора чата с его участниками.

Также чаты призывали к оказанию физического и психологического воздействия в отношении правоохранителей и госслужащих, повреждению и уничтожению их имущества, блокировке и выводу из строя железнодорожных путей, и к иным радикальным действиям, которые они же и координировали.