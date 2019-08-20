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Задержан россиянин, который пытался незаконно пересечь белорусско-украинскую границу
В зону отчуждения за экстримом. В Наровлянском районе задержан россиянин, который пытался незаконно пересечь белорусско-украинскую границу. Внимание пограничников привлек молодой человек со специфической экипировкой. С собой он взял компас, два телефона, палатку, спальный коврик, теплые вещи, пилу, веревку, котелок и продукты. 25-летний житель Хабаровского края пояснил, что направлялся за острыми ощущениями в украинский город Припять в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима россиянин будет депортирован из страны с запретом въезда в Беларусь на 2 года.
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