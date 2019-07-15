В Несвиже ликвидировали возгорание магазина

Люди покинули торговый объект самостоятельно до прибытия спасателей. На месте специалисты установили, что дым шел из-под крыши здания. В результате пожара огнем повреждена крыша, стены и холодильные витрины, а также товар в торговом зале. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Основные версия - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.