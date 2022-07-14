В Омане огромная волна унесла в открытое море семью из Азии. 8 человек оказались под водой. Инцидент произошел 10 июля на пляже Мугсаил в провинции Дофар. Троих удалось спасти, двое погибли. В настоящий момент три члена семьи числятся пропавшими без вести, к их поиску привлечены вертолеты ВВС Омана. В тот же день в управлении гражданской обороны страны сообщили о том, что туристические пляжи во избежание других несчастных случаев закрыты.