В отношении жителя Бреста возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки"

Излишняя настойчивость может очень дорого стоить жителю Бреста. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Дача взятки". Житейская драма разыгралась накануне в областном центре около полудня. На улице Янки Купалы "Фольксваген-Поло" проскочил на красный сигнал светофора. Нарушение не осталось без внимания патруля ГАИ. "Однако водитель иномарки попытался скрыться, - утверждают в МВД, - он свернул с улицы во двор и только там с ним смогли побеседовать". Оказалось, что мужчина попался на аналогичном нарушении уже второй раз за год и поэтому ему грозил штраф более 75 рублей.