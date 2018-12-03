ЧПЗона X

В первый день зимы зафиксировано более 500 ДТП

Почти половина из них в столице. При этом в 9 авариях два человека погибли и 9 были травмированы. В основном столкновения происходят из-за несоблюдения дистанции или скоростного режима. А многие и вовсе забыли поменять летнюю резину.

Тем временем синоптики обещают на ближайшие сутки облачную погоду с дождем и мокрым снегом. Дорожную ситуацию будет осложнять туман и гололедица. При этом дневной плюс придет на смену ночному минусу.

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