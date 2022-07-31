В Полоцке пьяный водитель на BMW влетел в светофор: пассажир погиб

В Полоцке BMW влетело в светофор, в результате чего погиб пассажир, сообщаетБелТА.



Сегодня в 4.30 25-летний водитель BMW Х5 при повороте на улицу Богдановича в Полоцке заехал на бордюр, протаранил светофор и опору уличного освещения. В итоге внедорожник перевернулся. От полученных травм скончался 28-летний пассажир. Следователи установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД.



Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".



Водитель задержан. С ним проводятся следственные действия.



Для установления всех обстоятельств аварии следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44.