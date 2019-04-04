В Полоцком районе из-за выжигания сухой травы сгорели дом и баня

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия, повредил стены и имущество. Сейчас устанавливаются причастные к выжиганию. Масштабный пожар произошел и в Новогрудском районе. Из-за сжигания мусора здесь оказались повреждены сразу три дома. Виновника также ищут.