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В Полоцком районе из-за выжигания сухой травы сгорели дом и баня

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия, повредил стены и имущество. Сейчас устанавливаются причастные к выжиганию. Масштабный пожар произошел и в Новогрудском районе. Из-за сжигания мусора здесь оказались повреждены сразу три дома. Виновника также ищут.

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