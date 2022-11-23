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В Поставском районе собаки насмерть загрызли мужчину
В Поставском районе три собаки насмерть загрызли мужчину, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет БелТА.
Тело 36-летнего мужчины обнаружили 10 марта 2022 года рядом с лесным массивом в деревне Роскошь Поставского района. Эксперты установили, что смерть местного жителя наступила от множественных повреждений головы, тела, рук и ног, которые осложнились развитием острой кровопотери. Раны были получены в результате воздействия зубов и когтей животных. Предполагалось, что это были собаки.
В деревне содержались только две восточноевропейские овчарки и дворовая собака. Все они принадлежали одному владельцу частного дома. Питомцев выпускали из вольера 9 марта, они покидали придомовую территорию.
Судебно-биологические и судебно-генетические экспертизы показали, что на изъятых у собак пучках шерсти была кровь, "которая могла произойти от потерпевшего". А на фрагментах одежды мужчины нашли эпителиальные клетки, происходящие от трех собак.
Прокурор Поставского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст.144 УК в отношении двух жителей Минска - владельца питомцев и мужчины, выпустившего их на прогулку. Мужчин обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Фото:pixabay.com
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