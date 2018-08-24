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В Пуховичах на пожаре ночью погиб мужчина
На момент прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. Известно, что хозяин и его мать проживали в доме только летом. Причина пожара устанавливается.
Еще одна жертва огня в Клецком районе. На пожаре ночью погиб житель деревни, который в доме жил один. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повреждены стены. Предварительная причина возгорания - непотушенная сигарета.
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