В Пуховичах на пожаре ночью погиб мужчина

На момент прибытия спасателей здание горело открытым пламенем. Известно, что хозяин и его мать проживали в доме только летом. Причина пожара устанавливается.

Еще одна жертва огня в Клецком районе. На пожаре ночью погиб житель деревни, который в доме жил один. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повреждены стены. Предварительная причина возгорания - непотушенная сигарета.