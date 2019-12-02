В Слуцком районе спасатель погиб во время поисков утонувшего

В Слуцком районе расследуется дело о гибели водолаза, который погиб во время поисков пропавшего рыбака. 36-летний житель Слуцка уехал на подводную рыбаку и пропал. Тело мужчины обнаружено подо льдом в реке Сивельга. Как нам рассказали в ОСВОД, на глубине около двух метров что-то пошло не так, специалиста оперативно подняли на поверхность. Тем не менее, привести в чувства подводника не удалось. Погибший был опытным сотрудником. Причина смерти устанавливается.



