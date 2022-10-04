В Солигорске грузовик провалился под землю, наезд на светофор в Минске, а в Браславском районе сбили велосипедиста

В результате ДТП на столичном проспекте Независимости водитель попал в больницу. Накануне вечером 72-летний мужчина за рулем Fiat ехал в направлении улицы Стариновской. По информации ГАИ, водитель не справился с управлением, выехал на островок безопасности и наехал на светофор. Дальше автомобиль продолжил движение, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Mercedes. В результате ДТП водитель итальянского авто получил травмы, с которыми доставлен в больницу.

Минск

Еще один дорожный инцидент в столице. На проспекте газеты "Правда" пострадала женщина. Сегодня в 6:30 33-летняя водитель Audi совершила наезд на 38-летнюю даму, которая пересекала проезжую часть по зебре. С травмами разной степени тяжести пешеход была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняют в ГАИ.

Браславский р-н

В Браславском районе пострадал велосипедист. Авария произошла накануне вечером на автодороге Браслав - Мядель. Как рассказали в дорожной милиции, 64-летний водитель Mercedes Benz совершил наезд на 39-летнего мужчину, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. Пострадавший госпитализирован.

Солигорск

Необычное ЧП в Солигорске. Сегодня утром рядом с одним из торговых центров грузовик буквально провалился под землю. Чтобы его достать на поверхность, понадобилась не менее тяжелая техника – для этого подогнали автокран. Предполагается, что причиной инцидента стали прошедшие накануне ливни, которые подмыли под асфальтом грунт.