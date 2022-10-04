3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
В Солигорске грузовик провалился под землю, наезд на светофор в Минске, а в Браславском районе сбили велосипедиста
В результате ДТП на столичном проспекте Независимости водитель попал в больницу. Накануне вечером 72-летний мужчина за рулем Fiat ехал в направлении улицы Стариновской. По информации ГАИ, водитель не справился с управлением, выехал на островок безопасности и наехал на светофор. Дальше автомобиль продолжил движение, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Mercedes. В результате ДТП водитель итальянского авто получил травмы, с которыми доставлен в больницу.
Минск
Еще один дорожный инцидент в столице. На проспекте газеты "Правда" пострадала женщина. Сегодня в 6:30 33-летняя водитель Audi совершила наезд на 38-летнюю даму, которая пересекала проезжую часть по зебре. С травмами разной степени тяжести пешеход была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняют в ГАИ.
Браславский р-н
В Браславском районе пострадал велосипедист. Авария произошла накануне вечером на автодороге Браслав - Мядель. Как рассказали в дорожной милиции, 64-летний водитель Mercedes Benz совершил наезд на 39-летнего мужчину, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. Пострадавший госпитализирован.
Солигорск
Необычное ЧП в Солигорске. Сегодня утром рядом с одним из торговых центров грузовик буквально провалился под землю. Чтобы его достать на поверхность, понадобилась не менее тяжелая техника – для этого подогнали автокран. Предполагается, что причиной инцидента стали прошедшие накануне ливни, которые подмыли под асфальтом грунт.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов
В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко
Белорусский лидер: В Беларуси не будут сворачивать программу "Один район - один проект"
Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе