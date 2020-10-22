В Солигорске возле прокуратуры горело несколько автомобилей

В Солигорске очевидцы сообщают о возгорании нескольких машин на стоянке возле местной прокуратуры. Как пишут в соцсетях, автомобили потушили, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена. Проводятся следственные действия. Стало известно, что всего сгорели три автомобиля.