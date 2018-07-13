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В США взорвали две площадки для запуска космических ракет

В США на мысе Канаверал взорвали две стартовые площадки для запуска космических ракет. Построены они были более 60 лет назад, и видели площадки около сотни стартов. На демонтаж потратили 2 миллиона долларов, а заняла процедура несколько секунд.

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